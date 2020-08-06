 

Похорошевший Евгений Капорин, Леха из «Сватов» поразил поклонников сериала

06.08.2020, 15:53, Разное

Евгений Капорин, актер из «Сватов», заметно похорошел. Исполнитель роли Лехи в популярном сериале опубликовал новое фото, которым поразил всех поклонников.
Как сообщают «Национальные новости», на новом снимке звезда выглядит более взрослым и мужественным. Со времени выхода последнего сезона прошло почти 7 лет, что не могло не отразиться на внешности всего актерского состава. К слову, во время перерыва между съемками он женился, что, видимо, также повлияло на внешний вид актера.

Новый, седьмой сезон, должен был выйти в текущем году, однако планам создателей картины помешали ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Однако истинные фанаты истории двух семейств не утратили надежду увидеть очередные приключения Валюхи, Лехи и других героев. Согласно последним данным, новые серии выйдут на экраны в следующем году.

Снимок исполнителя роли Алексея Долдонова, выложенный им на странице собственного профиля в соцсети Instagram, быстро собрал множество отметок «Нравится». Фолловеры аккаунта артиста оставили восторженные отклики, назвав актера красавцем, не забыв упомянуть о большом таланте Евгения Капорина. Стоит отметить, что в минувшем году на международном фестивале юмора в Одессе звезде «Сватов» вручили главный приз. Его роль хулигана и сорванца Лехи стала одной из самых популярных и узнаваемых в сериале.





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