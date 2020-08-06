 

Жительница Бейрута показала видео с игрой на пианино посреди обломков дома

06.08.2020, 15:53, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором пожилая жительница Бейрута играет на фортепиано в квартире, пострадавшей от взрывной волны.

Видеозапись на своей странице в Instagram опубликовала модель Белла Хадид. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Bella(@bellahadid) 5 Авг 2020 в 1:19 PDT

«Мои глаза и сердце плачут по тебе, Ливан. Более 130 погибших, тысячи людей ранены или пропали без вести. Мне очень жаль, что моим братьям и сестрам пришлось столкнуться с такой катастрофой», – написала она. 

По словам модели, она намерена пожертвовать деньги в Красный Крест Ливана и другие организации.

Интернет-пользователи растрогались опубликованными кадрами и выразили поддержку жителям города. 

«У меня сердце кровью обливается», – написал один из пользователей в комментариях. 

«Не могу сдержать слезы, когда вижу подобные ролики», – добавил другой. 

«Это ужасно. Вот живешь ты себе, а потом БУМ – и все, что у тебя было, разрушено», – подчеркнул третий.

Во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как плавучая бомба разрушила экономику Ливана. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Мусульманам в Малайзии запретили использовать приложение с функцией смены пола

07.07 / Генсек ООН озвучил сценарии глобальных последствий пандемии

03.08 / Болтон допустил выход США из НАТО в случае переизбрания Трампа

08.07 / ГБР завершило расследование дела против Порошенко о назначении Семочко. Прокуратура уже не требует для него меру пресечения

28.06 / PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту

24.07 / Помпео заявил о крахе системы взаимодействия США и Китая

31.07 / Венедиктов: Соловьев вылижет вам все от ануса до ушей… Через анус

28.07 / В Крыму объявили об отсутствии угрозы дефицита воды

26.07 / После извинений Канье Уэста перед Кардашьян к нему в поместье приехали медики

12.07 / Трамп раскритиковал стену на границе, построенную его сторонниками в частном порядке п

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска