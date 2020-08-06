 

Фанатки Ефремова в суде напали на журналистку

06.08.2020, 15:48, Новости дня

Поклонницы обвиняемого в смертельном ДТП артиста Михаила Ефремова в суде напали на корреспондента «Комсомольской правды» Алену Мартынову.

Мартынова сделала замечание фанаткам артиста, которые вели себя шумно и мешали заседанию, информирует «Комсомольская правда» в своем телеграм-канале.

После реплики журналистки фанатки схватили ее за руку и начали толкать, затем повалили на пол. После этого фанаток вывели из зала суда.

В четверг свидетель заявил, что Ефремов в день ДТП дважды заходил в бар Ulysse в Плотниковом переулке до аварии. Другой свидетель сообщил, что лично видел, как артиста выводили с водительского места его машины после ДТП.

Накануне гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии. На это Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».





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