 

Россия нарастила золотовалютные резервы

06.08.2020, 15:48, Новости дня

Международные резервы РФ к 31 июля увеличились на 1,6% по сравнению с показателем на 25 июля, об этом говорится в материалах Центрального банка России.

На 31 июля резервы выросли на 9,1 млрд долларов, они составили 591,8 млрд, передает ТАСС со ссылкой на ЦБ.

По данным регулятора, рост случился из-за «положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

4 августа цена золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) выросла на 1,38% к уровню закрытия предыдущей сессии – до 2 тыс. 13,7 доллара за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

При этом за январь-май объем производства золота в РФ вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 104,31 тонны.





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