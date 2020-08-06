Анна Ковальчук сняла свою собаку в сериале “Тайны следствия”

06.08.2020, 15:43, Разное

В свежих сериях нашумевшей ленты появится новый персонаж – собака

по кличке Бусинка. Четвероногая актриса – питомец Анны Ковальчук. Знаменитость часто приезжает с

любимицей на площадку.

По словам звезды сериала “Тайны следствия”, с собакой она

неразлучна. Как-то раз Анне пришла идея снять Бусинку в паре эпизодов. Для

любимицы Ковальчук сама написала сцены. Артистка рада, что режиссер Егор

Баринов поддержал ее.

По сюжету Бусинка играет пса, принадлежащего профессору. В

новых сериях главная героиня “Тайн следствия” будет присматривать за домом ученого и ухаживать за

его питомцем.

Ковальчук отметила, что ее собака прекрасно ведет себя в

кадре. Присутствие животного очень оживляет эпизоды.

В сериале “Тайны следствия” снимается также

19-летняя дочь Анны. Злата исполняет роль наследницы центрального

персонажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Ковальчук (@annakovalchuk313) 6 Июл 2020 в 4:51 PDT

Напомним, что съемки юбилейного сезона сериала “Тайны следствия”

стартовали с опозданием. Всему виной пандемия коронавирусной

инфекции. Творческий коллектив теленовеллы трудится в усиленном режиме,

чтобы успеть выпустить эпизоды в срок. Пока неизвестно, будет ли 20-й сезон последним – все зависит от рейтингов.