 

Анна Ковальчук сняла свою собаку в сериале “Тайны следствия”

06.08.2020, 15:43, Разное

В свежих сериях нашумевшей ленты появится новый персонаж – собака
по кличке Бусинка. Четвероногая актриса – питомец Анны Ковальчук. Знаменитость часто приезжает с
любимицей на площадку.

По словам звезды сериала “Тайны следствия”, с собакой она
неразлучна. Как-то раз Анне пришла идея снять Бусинку в паре эпизодов. Для
любимицы Ковальчук сама написала сцены. Артистка рада, что режиссер Егор
Баринов поддержал ее.

По сюжету Бусинка играет пса, принадлежащего профессору. В
новых сериях главная героиня “Тайн следствия” будет присматривать за домом ученого и ухаживать за
его питомцем.

Ковальчук отметила, что ее собака прекрасно ведет себя в
кадре. Присутствие животного очень оживляет эпизоды.

В сериале “Тайны следствия” снимается также
19-летняя дочь Анны. Злата исполняет роль наследницы центрального
персонажа.

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Публикация от Анна Ковальчук (@annakovalchuk313) 6 Июл 2020 в 4:51 PDT

Напомним, что съемки юбилейного сезона сериала “Тайны следствия”
стартовали с опозданием. Всему виной пандемия коронавирусной
инфекции. Творческий коллектив теленовеллы трудится в усиленном режиме,
чтобы успеть выпустить эпизоды в срок. Пока неизвестно, будет ли 20-й сезон последним – все зависит от рейтингов.





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