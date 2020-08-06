Текущий курс не работает — политики США выступили за пересмотр отношений с Россией

06.08.2020, 15:35, Новости дня

Отношения между Москвой и Вашингтоном, которые обладают значительным ядерным арсеналом, зашли в опасный тупик, пишут в открытом письме на страницах Politico ряд американских политиков, в том числе бывший посол США Джон Хантсман. По их мнению, Белому дому и конгрессу необходимо пересмотреть свою текущую политику, чтобы добиться более конструктивного взаимодействия с Россией.



Reuters

Американо-российские отношения «зашли в опасный тупик». Угроза военной конфронтации, которая может перерасти в ядерную войну, снова стала реальностью. Страны дрейфуют к серьёзной гонке вооружений, а внешнеполитический арсенал Вашингтона в основном сводится к реакциям, санкциям, публичному посрамлению и резолюциям конгресса. Пандемия COVID-19 и связанный с ней серьёзный мировой экономический спад, вместо того чтобы способствовать сотрудничеству, только усугубили ситуацию, пишут в открытом письме в Politico ряд американских политиков, в том числе бывший посол США в Москве Джон Хантсман и экс-советница Белого дома Фиона Хилл.

В то же время серьёзные вызовы миру, которые требуют сотрудничества между США и Россией, включая опасность ядерного конфликта и изменения климата, остаются без внимания. Ставки настолько высоки, что американским властям крайне необходимо тщательно проанализировать и изменить текущий курс, считают авторы статьи.

По их словам, они не питают иллюзий. Москва «захватывает территорию» соседних стран, оспаривает роль Вашингтона как мирового лидера и «вмешивается» во внутренние американские дела. «В лучшем случае наши отношения останутся смесью соперничества и сотрудничества. Политический вызов — найти наиболее выгодный и безопасный баланс между ними», — отмечают эксперты, предлагая несколько рекомендаций.

По их мнению, для начала необходимо найти эффективный способ борьбы с «российским вмешательством» в американские выборы. Основные меры должны включать укрепление избирательной инфраструктуры, санкции против россиян, «которые используют украденную информацию в качестве оружия», и противодействие хакерским атакам. При этом Вашингтону следует также вовлечь Москву в переговоры «вне поля зрения общественности», обратив внимание на способности каждой из сторон нанести большой ущерб критически важной инфраструктуре другой.

Две страны, способные уничтожить друг друга за 30 минут, должны иметь «полностью функционирующие дипломатические отношения». «Они нужны нам как важнейший элемент безопасности, чтобы свести к минимуму заблуждения и просчёты, которые могут невольно привести к войне. Восстановление нормальных дипломатических контактов должно быть главным приоритетом для Белого дома и поддерживаться конгрессом», — подчёркивается в статье.

США необходимо придерживаться стратегической позиции, «которая хорошо служила» им во время холодной войны, — сбалансированной приверженности сдерживанию и разрядке. Таким образом, поддерживая оборону, Вашингтон также должен вовлечь Москву в серьёзный и устойчивый стратегический диалог, направленный на устранение более глубоких источников недоверия и враждебности. Вместе с тем необходимо сосредоточиться на крупных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны, в том числе на продлении договора СНВ-III.

В то же время не стоит забывать, что нынешний курс Вашингтона усиливает готовность Москвы поддержать «наименее конструктивные аспекты политики» Пекина в отношении США. «Переместить стрелку в противоположном направлении» будет непросто, но это должно стать целью американских властей, полагают авторы статьи.

По важным вопросам, в которых интересы двух стран реально сталкиваются друг с другом, таким как Украина и Сирия, США должны оставаться твёрдыми в отношении принципов, «разделяемых с их союзниками и имеющих решающее значение для справедливого исхода». Однако больше внимания следует уделять кумулятивному эффекту, который на двусторонние отношения в целом могут оказать взвешенные и поэтапные шаги вперёд.

Кроме того, США необходимо восстановить гибкость режима санкций, сосредоточив внимание на точечных ограничениях, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги России, «продвигающие переговоры к приемлемому разрешению нерешенных конфликтов». В том числе «очевидные усилия по прекращению вмешательства» в американские выборы. Для этого потребуется политическая воля как со стороны Белого дома, так и со стороны конгресса, уверены эксперты.

«В конечном итоге реальность такова, что РФ при Владимире Путине действует в стратегических рамках, которые уходят глубоко корнями в националистические традиции, находящие отклик как у элиты, так и у общества в целом. Возможный преемник, даже если он окажется более демократически настроенным, скорее всего, будет действовать в тех же рамках. Предпосылка, согласно которой в основе политики США лежит предположение, что мы можем и должны изменить эти рамки, является ошибочной. Точно так же было бы неразумно думать, что у нас нет другого выбора, кроме как придерживаться нынешней политики. Мы должны вести дела с существующей, а не с соответствующей нашим ожиданиям Россией, полностью использовать наши сильные стороны, но быть открытыми для дипломатии. Сосредоточившись на этом, мы одновременно сможем справиться с вызовом, который представляет Россия, и попытаться вывести наши отношения на более конструктивный путь. Цена за неудачу очень высока», — заключают авторы статьи.