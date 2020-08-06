Помпео вновь призвал Китай присоединиться к переговорам по ядерному оружию

06.08.2020, 15:31, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео вновь призвал Китай присоединиться к американо-российским переговорам по стратегическим ядерным вооружениям, на которых, по его словам, наметился прогресс.

«Мы надеемся, что китайская сторона сделает выбор в пользу участия, – заявил Помпео журналистам на брифинге в Вашингтоне. – Мы считаем, что это в их интересах. Считаем, что это в интересах всего мира».

Госсекретарь отметил, что, по его мнению, участие Китая в переговорах об ограничении ядерных арсеналов большой мощности сделает мир безопаснее.

«Страны, которые утверждают, что они хотят взаимовыгодных решений, что они хотят хороших результатов, что они хотят быть игроком на глобальной арене, теперь подошли к той точке, где они должны, как США и Россия, быть готовыми к диалогу о создании стратегической ситуации, которая снизит риск использования ядерного оружия в любое время и в любом месте», – сказал Помпео.

Он выразил надежду, что Россия попытается убедить Пекин присоединиться к переговорам по ядерной тематике.

«Надеюсь, они в этом поучаствуют. Мы надеемся, что Россия призовет их принять участие в этих переговорах», – сказал Помпео.

Глава американской дипломатии выразил надежду, что «весь мир придет к осознанию важности того, чтобы эти три ядерные державы, обладающие значительными ресурсами и возможностями, объединили усилия для создания более надежной, более стабильной стратегической ситуации в том, что касается рисков не только применения ядерного оружия, но и его распространения».

Помпео отметил, что администрация президента Дональда Трампа последние несколько месяцев пыталась убедить страны, обладающие самым большим ядерным потенциалом – Россию и Китай – «включиться в стратегический диалог о том, как вместе двигаться вперед для снижения рисков для мира, что это массивное оружие будет использовано».

Он выразил оптимизм по поводу недавних переговоров с Россией в Вене о продлении истекающего договора СНВ-3 еще на пять лет.

Договор ограничил количество развернутых ядерных боеголовок, которыми могут обладать США и Россия (не более 1550 для каждой стороны), установил ограничения на развертывание систем их доставок, и создал режим проверки, включая 18 инспекций на местах в год.

Соглашение, достигнутое администрацией президента Барака Обамы, истекает 5 февраля 2021 года.

«Мы достигли прогресса с российской стороной, – сказал госсекретарь, не вдаваясь в детали. – У нас было две удачных встречи. Надеюсь, в ближайшее время мы проведем еще одну».

При этом Помпео также выступил в защиту решения администрации выйти из соглашения с Россией по ракетам средней и малой дальности.

«Мы вышли из договора о РСМД, потому что русские его не соблюдали, – сказал он. – А это несло риски дестабилизации, потому что когда у вас есть соглашение о контроле над вооружениями, и только одна из сторон его соблюдает, создается стратегический риск».