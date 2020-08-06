США и европейские страны призвали Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии

06.08.2020, 15:31, Новости дня

США и семь европейских стран отметили 12-ю годовщину конфликта между Россией и Грузией призывом к Москве вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, разрешить эвакуации по медицинским показаниям и доставку помощи, особенно во время пандемии COVID-19.

После закрытого брифинга, проведенного в Совете Безопасности ООН помощником генерального секретаря Мирославом Йенчей, западные страны заявили, что продолжающееся военное присутствие России в Абхазии и Южной Осетии и ее признание «так называемой независимости этих регионов» нарушает территориальную целостность Грузии и подрывает ее суверенитет.

Грузия предприняла неудачную попытку восстановить контроль над сепаратистской провинцией Южная Осетия во время президентства Михаила Саакашвили, что привело к войне с Россией, которая началась 7 августа 2008 года.

Россия признала независимость Южной Осетии и еще одной сепаратистской области, Абхазии, и создала там военные базы.

США и европейские страны в совместном заявлении отметили, что они «крайне обеспокоены интенсификацией так называемого "процесса укрепления границы" за последний год», который проводит Россия, «в том числе во время глобальной пандемии COVID-19».

По их словам, действия России еще больше разделяют сообщества и ставят под угрозу «здоровье и жизнь населения, пострадавшего от конфликта».

«На протяжении всего этого и без того непростого времени фактические власти, осуществляющие контроль над грузинскими регионами Абхазия и Южная Осетия, продолжали практику произвольных задержаний на административной границе, – говорится в заявлении. – Фактические власти Южной Осетии неоднократно отказывали в экстренной медицинской эвакуации и не разрешали доставлять гуманитарную помощь».

США, Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Великобритания, Норвегия и Ирландия также выразили обеспокоенность по поводу «продолжающейся кампании по дезинформации о пандемии и связанных с ней вопросах здравоохранения».

«Эти действия затягивают конфликт, угрожают миру и стабильности, препятствуют осуществлению прав человека и основных свобод, а также негативно отражаются на здоровье и безопасности людей по всей Грузии, дестабилизируя регион в целом», – заявили восемь стран.

Заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в ответ на это написал в Твиттере, что совместное заявление – это «красивая выдумка, но только выдумка».

«В результате безрассудной политики бывшего грузинского руководства, бессовестно поощряемой США и некоторыми их сателлитами, на карте мира появились два независимых государства, и это реальность, которую нельзя игнорировать», – заявил Полянский.