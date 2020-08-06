 

Зеленский отказался гарантировать мир в Донбассе

06.08.2020, 15:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, касаясь ситуации в Донбассе, что не может ничего гарантировать, и выразил надежду, что режим тишины в регионе будет соблюдаться.

«Гарантировать ничего не могу, но мы все делаем, как на Украине, так на встрече в минском формате, в режиме видеоконференций трехсторонней контактной группы. Будем и дальше держать кулаки», – сказал Зеленский в ходе общения со СМИ во время поездки в Донбасс.

Он указал, что Киев борется «за то, чтобы этот режим тишины не нарушался», однако «возможно все, это жизнь», передает РИА «Новости».

«Если бы все зависло только от нашей стороны, я уверен, что был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, следующим шагам окончания войны», – добавил он.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.





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