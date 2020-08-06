 

Осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина освободили по УДО

06.08.2020, 15:30, Новости дня

Экс-сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Лапыгин, осужденный за государственную измену, условно-досрочно освобожден из колонии, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник ТАСС сообщил, что «Лапыгин покинул ИК-1 в Твери».

Адвокат ученого Виталий Воронин уточнил, что его подзащитный направляется домой в Москву, где «в кругу семьи отметит 80-летний юбилей».

Лапыгин отбыл более двух третей назначенного ему срока, характеризовался положительно, имеет девять поощрений и ни одного взыскания.

В суде уточнили, что с мая 2018 года Лапыгину в колонии предоставили облегченные условия отбывания наказания. Из-за своего возраста он был трудоустроен на добровольных началах.

В МГТУ имени Баумана ученый был прикреплен к кафедре «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов. В июле 2015 года его обвинили в государственной измене – передаче секретной информации за рубеж.

Мосгорсуд осудил ученого на семь лет. Дело было засекречено. В 2017 году Лапыгин просил о помиловании. Вину по приговору суда он не признал, однако в судебном заседании сообщил о раскаянии в содеянном.





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