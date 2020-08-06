 

Стало известно о состоянии испытывающих вакцину от COVID-19 в «Векторе»

06.08.2020, 15:30, Новости дня

Самочувствие всех добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в центре «Вектор», хорошее, жалоб нет, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Все привитые вакциной «ЭпиВакКорона» добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб не отмечено», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

К 6 августа вакцину получили четверо добровольцев, пятый будет привит 8 августа, еще через три дня препарат введут девяти испытуемым.

На втором этапе клинических исследований вакцины от коронавируса из 86 добровольцев 43 получат плацебо, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что российская вакцина против нового коронавируса, как ожидается, будет зарегистрирована в течение 10 дней. 

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году РФ сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как РФ удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.





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