Депутаты от ЛДПР предлагают увеличить выплаты ухаживающим за инвалидами

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06.08.2020, 15:30, Разное

Пособие лицам, ухаживающим за инвалидами, может быть увеличено. С таким предложением выступили депутаты Государственной Думы РФ от ЛДПР.
Как пишет «Политэксперт», народные избранники внесли в Парламент проект закона об увеличении размера помощи гражданам, осуществляющим уход за людьми с ограниченными возможностями. Согласно их инициативе, в ближайшее время ежемесячный размер пособия составит 10 тысяч рублей.

В публикации на личном канале в мессенджере Telegram один из разработчиков законопроекта Ярослав Нилов описал изменения, предлагаемые новыми нормами. Так, на указанную выше сумму могут рассчитывать лица, опекающие детей-инвалидов. Также в данную категорию входят граждане, ухаживающие за инвалидами с детства I группы или инвалидами I группы, являющимися их родителями, опекунами или усыновителями. Кроме того, что денежную выплату увеличат, ее также будут регулярно пересчитывать в соответствии с предусмотренным законодательством Российской Федерации индексом.

Напомним, в настоящее время такие компенсации по уходу за престарелыми или инвалидами составляют 1200 рублей. В последний раз индексация данного пособия проводилась более 10 лет назад, в 2008 году. Теперь такие выплаты уровняют с размерами компенсации по уходу за инвалидами с детства и детьми с имеющейся инвалидностью. Как сообщают авторы законнодательной инициативы, такое решение является справедливым и честным по отношению к гражданам страны.





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