 

6 августа Зеленский внесет в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен

06.08.2020, 15:17, Новости дня

6 августа президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты в 2020 году. Об этом сегодня сообщила журналистам заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Юлия Ковалив, информирует “Интерфакс-Украина”.

“Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины”, – сказала она.

По словам замглавы, в документе прописано, что “основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга”.

Ковалив объяснила, что законопроект Зеленского может быть рассмотрен Верховной Радой на внеочередной сессии в августе.

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2% и установлена на уровне 4723 грн. В начале июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн, в 2022 году она составит 6700 грн, а в 2023-м – 7200 грн.

Средняя официальная зарплата в Украине, по данным Государственной службы статистики, в мае текущего года составляла 10 542 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Для имитации памяти ученые использовали гидрогель

30.07 / Россиянам решили упростить выдачу субсидий по ЖКХ

26.06 / Лингвист констатировала отсутствие ошибок в бюллетенях для голосования

13.07 / В РФ создали легкий броневик «Стрела» для переброски на вертолете

02.08 / В Беларуси арестовали наемников ЧВК “Вагнер”

30.07 / Пушков оценил слова главы Пентагона об американских войсках у границ России

31.07 / Кадыров рассказал, как Путин присвоил ему звание генерал-майора

20.07 / Открыто движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Симферополя

04.08 / Буквы SOS на песке спасли попавших на необитаемый остров моряков

26.06 / В психоневрологическом интернате в Хмельницкой области – масштабная вспышка коронавируса. Директор заявил, что сотрудники увольняются

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска