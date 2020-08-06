Первым делом Ефремов попросил закурить. Эксклюзивное интервью свидетеля ДТП

06.08.2020, 15:16, Новости дня

В Пресненском суде Москвы 6 августа продолжили давать показания свидетели ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади. Обвиняемый – Михаил Ефремов, который в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.

Актер заявил, что ничего не помнит и виновным себя не признает. Один из свидетелей ДТП – водитель Владислав Женжебир, который ехал в тот роковой вечер следом за джипом Ефремова, едва сам не пострадал от его лихачества и от начала до конца видел всю трагедию, произошедшую поздним вечером 8 июня на Садовом кольце столицы.

В суде на соответствующий вопрос адвокатов свидетель уверенно заявил: "Я полностью уверен в том, что после ДТП водительское кресло джипа покидал Михаил Ефремов".

Женжебир уже дал показания в суде, а затем в эксклюзивном интервью ответил на вопросы телеканала "Россия 24".

– Что вы видели? И правда ли, что Михаил Ефремов в буквальном смысле слова подрезал вас на трассе?

– Да. В тот вечер я был в Парке Горького, встретил друга и направлялся в сторону Патриарших прудов, чтобы встретиться с еще одним товарищем. В 21:40 (точно знаю время, потому что снимал видео для "Инстаграма") я проезжал Крымский мост и двигался в полосе со скоростью около 80 километров в час. Машин на Садовом особо не было. Не доезжая Смоленской площади на дорогу вылетел черный Grand Cherokee. Не могу сказать, что это было очень критично для меня, но пришлось экстренно тормозить, чтобы избежать столкновения.

Я начал тормозить и сигналить (я двигался в третьем ряду, то есть это было не с края, а прямо по центру). Машина начала набирать скорость, снова затормозила. То есть мне второй раз пришлось тормозить.

Для меня на тот момент было (очевидно) хамское поведение водителя. Мало того, что он вылетел, перегородив мне дорогу, так он еще раз (создал опасную ситуацию на дороге), показав мне тем самым: "Зачем ты мне сигналишь?" Ну, есть такое на дорогах.

Затем машина начала достаточно быстро набирать скорость. Я даже думал сначала подъехать поближе и посмотреть, кто это? Но машина достаточно быстро поехала. Я следовал за ним по направлению своего движения и видел, что в районе Смоленской площади, в районе здания МИД, машина не поворачивает – просто едет прямо.

Я еду и вижу, как машина, не поворачивая никуда, просто вылетает на встречную полосу и врезается в машину Захарова.

– Вы говорили, что он буквально давил на газ и вылетел на встречную полосу?

– Ну, давил или не давил, но ехал на достаточно немаленькой скорости. Потому что я езжу быстро, но я не смог догнать. Он достаточно быстро поехал, врезался.

Я был с товарищем. Мы сразу же приняли решение остановиться, помочь. Остановили машину, перебежали дорогу.

В этот момент я уже наблюдал, что подбежали люди и стали машину ("Ладу" Захарова) поднимать.

В этот же момент кто-то подбежал со стороны водительского кресла к джипу (там, где сидит водитель), начали выводить человека.

– Уже к джипу?

– К джипу, да. Я смотрел со спины, потому что он впереди меня был. Я увидел, что вывели человека. Это все происходило в поле моего зрения. То есть я видел и то, и то. И тут начинают люди говорить: "Ефремов, Ефремов". Я переключаю внимание с машины потерпевшего на Ефремова. Вижу: он доходит до конца дороги…

– С водительского кресла действительно выходил Михаил Ефремов?

– Да.

– Сам выходил? Кто-то помогал ему?

– Помогли. Открыли дверь. Помогли выйти. Это я наблюдал, но я не акцентировал внимания тогда на лице, потому что (наблюдал) со стороны. Только когда уже люди начали говорить, что это Ефремов, я переключил внимание на него. Он дошел, сел, повернулся к нам, и тогда я уже сам лично увидел, что это Ефремов. Тогда я достал телефон и начал снимать место аварии.

– То есть вы сейчас убеждены в том, что водительское сидение после аварии покидал непосредственно артист с помощью других людей?

– Ему помогли выйти. Его никто не тащил, он сам шел. Просто те люди, которые ему помогли, какое-то время его сопровождали.

– В салоне автомобиля, кроме Михаила Ефремова, еще кто-то находился?

– Нет. Я уверен, что нет.

– То есть артист был один?

– Да.

– К пострадавшему – впоследствии погибшему Сергею Захарову Михаил Ефремов пытался подойти?

– Он к нему лично не подходил. Он подошел к нам и попросил сигарету. Мой товарищ дал ему сигарету, сделал замечание, что он мог нас убить (потому что вся ситуация… он более эмоциональный, чем я). После того, как он (Ефремов) закурил, то подошел к своей машине и осмотрел ее.

Затем он повернулся в сторону машины потерпевшего (там расстояние до 3 метров, я думаю, было) и начал спрашивать: "Точно никто не пострадал?"