 

Жене гатчинского отца-насильника суд отказал в опеке над детьми

06.08.2020, 15:16, Новости дня

Суд отказал многодетной матери из Гатчины в опеке над детьми. Закрытое заседание по делу Светланы Лободюк прошло накануне. Свои права в суде Светлана отстаивала без защиты – адвокат без объяснения причин не пришел.

Напомним, история многодетной гатчинской семьи прогремела на всю страну. В доме Светланы Лободюк и Андрея Бовта нашли целый арсенал оружия. 46-летнего мужчину арестовали 16 декабря прошлого года в деревне Химози Гатчинского района. По версии следствия, он с 2012 года насиловал собственную дочь, называя свои действия "сеансами массажа". Всего в семье восемь детей, шестеро несовершеннолетних. В школу никто из них не ходил, документов у них не было. В конце 2019 года многодетному отцу официально предъявили обвинение по четырем статьям: в изнасиловании своей дочери, не достигшей 14 лет, в насильственных действиях сексуального характера, в незаконном обороте оружия, а также в незаконном обороте взрывчатых веществ.

По требованию опеки пятерых детей отправили в интернат. Сейчас они живут в детском доме в Ивангороде, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1". Обвиняемый в настоящее время пребывает в психиатрической больнице.





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