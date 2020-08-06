Продюсера Beyonce и Maroon 5 обвинили в сексуальном насилии

06.08.2020, 15:16, Новости дня

Американский продюсер, рэпер Detail (Дитейл) арестован местными властями. Он обвиняется в сексуальном насилии. О случившемся сообщает Associated Press.

Продюсеру вменяют 15 изнасилований и еще 5 случаев, связанных с тяжкими преступлениями, которые он совершил с 2010 по 2018 годы. Сумма залога Дитейла составляет свыше шести миллионов долларов.

Арестованный является широко известным в американском шоу-бизнесе. Он даже получил премию "Грэмми" за композицию Drunk in Love в исполнении Beyonce и Jay-Z. Также Дитейл продюсировал хиты Lil Wayne, Nicki Minaj, Maroon 5.

Как сообщает издание, в 2019 году у мужчины уже отсудила 15 миллионов долларов за изнасилование и жестокое обращение одна начинающая певица и модель.