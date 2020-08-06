Сергей Лазарев показал сделанную в честь дочери татуировку

06.08.2020, 15:09, Разное

Известный российский певец Сергей Лазарев в новом посте показал подписчикам свою новую татуировку, сделанную на руке. Ее он посвятил дочери Анне. Соответствующий снимок появился на странице знаменитости в социальной сети Instagram.

Сергей Лазарев уже давно собирался сделать татуировку в честь дочери, которая скоро отметит второй по счету день рождения. Когда на свет появился сын певца Никита, то на шее он набил букву N. Татуировка в честь дочери понравилась подписчикам. Они отметили, что все изображения на теле Лазарева являются лаконичными и красивыми.

В целом российский певец привык скрывать личную жизнь. О том, что у Лазарева есть сын Никита, общественность узнала, когда мальчику было уже два года. В сентябре 2019 года на передаче «Секрет на миллион» артист заявил, что воспитывает годовалую дочь. Детей для певца выносили разные суррогатные матери, но у них оба родителя совпадают.