 

Добровинский предложил Пашаеву «воду с ядом»

06.08.2020, 15:08, Новости дня

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова Александр Добровинский предложил «отравленную воду» защитнику актера Эльману Пашаеву.

Пашаев перед началом заседания попросил стакан воды, на что Добровинский предложил ему свою воду.

«Возьмите мою. Правда, она с ядом», – цитирует Добровинского Пятый канал.

«Ничего страшного», – ответил ему Пашаев, и отпил.

Напомним, Добровинский уже в первый раз в ходе заседаний суда демонстрирует неординарное поведение. В среду он уехал из Пресненского суда в Москве на автомобиле Aston Martin, на машине выгравированы его инициалы. До этого он хрюкал Ефремову после того, как актер признался, что болеет за «Спартак».

Кроме того, по его инициативе к делу присоединилась новый адвокат Анна Бутырина. Она заявила, что Пашаев якобы имеет «криминальное прошлое» и был судим по статье «Самоуправство».

В четверг свидетель заявил, что Ефремов в день ДТП дважды заходил в бар Ulysse в Плотниковом переулке до аварии. Другой свидетель сообщил, что лично видел, как артиста выводили с водительского места его машины после ДТП.

Накануне гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии. На это Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП. Сам Ефремов в ходе заседания суда сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».





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