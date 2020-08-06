Бизнес Фургала оказался на грани банкротства

06.08.2020, 15:08, Новости дня

Принадлежащие экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу компании с миллиардными оборотами после ареста политика резко оказались на грани банкротства. Налоговые службы подозревают, что речь может идти о сокрытии прибыли, пишут местные СМИ.

Задержание Фургала позволило правоохранительным органам активнее взяться за анализ деятельности компаний, под общим брендом «Торэкс», принадлежащих его семье и партнерам. Эти организации, как пишет газета «Молодой дальневосточник», фактически монополизировали рынок сбора, переработки и экспорта металлолома и металла в Хабаровском крае. При этом после ареста экс-губернатора, пишет издание, «его бизнес-империя дрейфует к банкротству».

Интересы Фургала в этих компаниях представляет его гражданская жена Лариса Стародубова, которой принадлежат по 25% в уставном капитале каждой из этих компаний. Столько же до недавнего времени имел бизнес-партнер Фругала Николай Мистрюков, привлеченный вместе с бывшим губернатором к уголовной ответственности за организацию убийств.

Только за июнь и июль 2020 года по искам к компаниям ООО «Торэкс» и ООО «Торэкс-Хабаровск» было возбуждено 16 дел в арбитражных судах на общую сумму требований свыше 1 млрд рублей. Так, на днях состоялось рассмотрение претензии «Российского банка поддержки малого и среднего предпринимательства», который надеется через суд получить от ООО «Торэкс-Хабаровск» более чем 500 млн рублей по кредитным договорам. Еще один иск о банкротстве «Торэкса» собирается подать ООО «Ресурсинвест», которому компания задолжала 8,2 млн рублей.

Кроме того, 11 августа будет рассматриваться иск от банка к компании «Скрап фар ист», которая управляет активами семьи Фургала. Общая сумма претензий составляет около 500 млн рублей. Еще два иска рассмотрят в сентябре – на 145 и 768,6 млн рублей.

Между тем налоговые службы подозревают, что речь может идти о сокрытии прибыли. Региональная пресса пишет, что еще в конце 2019 года в компании «Торэкс» и у ее партнеров были изъяты документы для сверки отчетности. Более того, компанию подозревают еще и в незаконном возмещении НДС.

По мнению экспертов, «неисполнение обязательств может быть свидетельством того, что средства от деятельности данных фирм оседают у их бенефициаров в обход интересов самих компаний. У людей Фургала нет интереса в сохранении бизнеса и, как следствие, расчете с контрагентами, но есть интерес в максимальном обогащении за счёт бизнеса, пока над ним есть контроль», пишет «Транссибинфо».

20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР.

Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.



