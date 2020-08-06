 

Захарова отреагировала на «письма счастья» россиянам от Госдепа

06.08.2020, 15:08, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение США заплатить награду до 10 млн долларов за информацию о тех, кто якобы вмешивался в президентские выборы.

«Призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» – написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что в четверг утром многие россияне получили «удивительные сообщения» на свои мобильные с предложением 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Также к письму была прикреплена ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

«Что же это за письма счастья? Дело в том, что Госдепартамент США запустил программу «Награда за справедливость», суть которой не имеет ничего общего с благородными посылами. Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси – получи. «Получи», естественно, приукрашено как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды», – отметила Захарова.

Также она добавила, что посредством своих площадок «американские дипломаты» намерены собирать сведения о якобы имевшем или продолжающемся вмешательстве РФ в американские выборы. 

«Уже пошли публикации в социальных сетях, в том числе на специально созданных под это дело аккаунтах, организована СМС-рассылка. И все это сопровождается тихим, но методичным сбором персональных данных», – отметила дипломат.

Захарова предложила представить «зеркальную ситуацию», если бы МИД РФ обратился к американским гражданам и объявил сбор сведений о вмешательстве Вашингтона в российскую внутреннюю политику. 

«Предлагая для обратной связи сайт, скажем, ФСО, а потом через американского мобильного оператора адресно рассылает СМС. Представили? А теперь пусть представят это в Вашингтоне», – заключила представитель МИД.

Напомним, 30 июля госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам запросил в два раза больше денег на борьбу с «российской пропагандой».

Также в специальном докладе Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды» говорится, что Соединенные Штаты считают Россию «ведущей угрозой» в сфере дезинформации и пропаганды. 





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