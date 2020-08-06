Скандалы: «Открытие» ответит за «базар»

06.08.2020, 15:06, Разное

ФАС обвинила банк в обмане клиентов, что он вначале привлекал потребителей повышенным размером процентной ставки, но впоследствии снижал ее размер

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ПАО Банк «ФК Открытие». В ведомстве указывают, что предупреждали финансовую организацию о нарушении закона о защите конкуренции, однако банк не выполнил предъявленные требования в полном объеме и в установленные сроки. Суть претензий заключается в том, что «Открытие» привлекало потребителей повышенным размером процентной ставки по счету «Накопительный», но впоследствии снижало ее размер. В результате «привлеченные ранее клиенты лишились возможности получить проценты в заявленном банком размере», — говорится в сообщении ФАС.

В предупреждении «Открытию» от 10 июля ведомство указало, что изначально банк сообщал клиентам о процентной ставке в 9%, однако в действительности такие условия были возможны лишь с 12-го месяца нахождения денег на счете. В первые же месяцы размер ставки был значительно меньше — от 4%. Помимо этого, воспользоваться повышенной ставкой смогли лишь те клиенты, которые открыли счет 1 марта 2019 года, а для всех остальных ставку снизили до 8%.

ФАС тогда потребовала от «Открытия» выплатить клиентам, открывшим банковские счета «Накопительный» в период с 2 марта 2019 года по 20 февраля 2020 года, недополученный доход.

В банке РБК сообщили, что им «известно о решении ФАС возбудить дело». «Однако мы воздержимся от комментариев до его рассмотрения», — говорится в сообщении «ФК Открытие», поступившем в РБК.

«Счет «Накопительный» с возможностью изменения ставки в течение срока размещения средств — типовой продукт на российском рынке, аналогичные продукты представлены в линейках других крупных игроков. Условия счета предусматривают для банка возможность корректировать ставки в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры и ставки рефинансирования. Банк «Открытие» в установленном в договоре порядке информировал своих клиентов обо всех изменениях в условиях продукта и полностью выполнял и продолжает выполнять свои обязательства по действующим договорам», — говорится в сообщении «ФК Открытие».

28 июля ФАС заявила о нарушении антимонопольного законодательства Райффайзенбанком. Ведомство указало, что банк не выполнял обещания выплачивать кешбэк по кредитным и дебетовым картам. Райффайзенбанку вынесли предупреждение, исполнить которое он должен в течение 30 дней.

Артем Филипенок, Павел Казарновский