Скандалы: Чемезов сдает своих?

06.08.2020, 15:06, Разное

Как крупнейший производитель титана в мире оказался на грани выживания, а его бывший директор Михаил Воеводин — под следствием

Уголовное дело против экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Михаила Воеводина, которого подозревают в завышении цен на цветной металлолом, на руку как акционерам, так и новому руководству компании. На Воеводина, утратившего доверие собственников, можно списать проблемы корпорации и попросить помощи у государства.

О том, что против Воеводина возбуждено дело о групповом мошенничестве в особо крупном размере, в минувший понедельник сообщил Telegram-канал «Давыдов.Индекс» со ссылкой на МВД Свердловской области. Считается, что дело возбудили по инициативе акционеров. По версии следствия, руководство «ВСМПО-Ависмы» многократно завышало цены при закупке ванадиевых сплавов и титанового лома. Сумма хищений может быть сопоставима с зарплатой всех сотрудников корпорации за полтора года.

Позже произошедшее подтвердили в пресс-службе «Ростеха», который владеет 25 % акций «ВСМПО-Ависмы». Сам Воеводин узнал об уголовном деле из СМИ. «Первый раз слышу, спасибо большое за новости», — сказал он журналисту «Ведомостей».

Путь Воеводина

«ВСМПО-Ависма» — российский титановый монополист и крупнейший производитель титана в мире. Компания обеспечивает более трети потребностей мировой аэрокосмической промышленности в титане и имеет долгосрочные контракты с Boeing и Airbus.

Михаил Воеводин руководил холдингом с 2009 года. Контракт с ним истекал в 2023 году, но в начале мая было объявлено о его отставке. По официальной версии, он покинул «ВСМПО-Ависму» сам, чтобы «сосредоточиться на личных проектах».

Уход Воеводина из компании произошел в критический момент. Из-за пандемии коронавируса мировое авиасообщение встало, Boeing и Airbus резко сократили производство самолетов и снизили спрос на титан. Если в I квартале прошлого года «ВСМПО-Ависма» получила около 7 млрд руб. прибыли, то I квартал 2020 года принес более 8 млрд руб. убытка, а II квартал, очевидно, оказался еще хуже, прогнозирует аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Надежды на восстановление спроса есть, но вряд ли оно будет быстрым. ВВП США упал до −32,9 %, это низшая точка в истории, пишет Washington Post. По данным Yelp, 55 % бизнесов в США после карантина закрылись навсегда.

Корпорация сократила план по выпуску титановой продукции, урезала непроизводственные расходы и перенесла инвестпроекты. Сотрудников перевели на неполную рабочую неделю, а их зарплаты сократились почти на четверть. «Я прекрасно представляю, как непросто добровольно отказаться от 20 % своей зарплаты, потому что с 1 мая урезал себе зарплату ровно на столько же. И то же самое произойдет с зарплатами всех директоров», — говорил Воеводин в интервью незадолго до увольнения.

В начале мая пост и. о. гендиректора получил Максим Кузюк, а нового главу компании назначили 2 июля. Им стал экс-руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов.

Где же прибыль?

Уже известно, что компания не заплатит итоговые дивиденды за прошлый год. Хотя 2019 год был удачным для монополиста, говорит Калачев: чистая прибыль предприятия составила 23,264 млрд руб., а дивиденды за первое полугодие составили 884,6 руб. на акцию — больше, чем за весь 2018 год.

Как мировой лидер в производстве титана, обеспеченный стабильными долгосрочными заказами крупнейших корпораций, мог за три месяца уйти в такой глубокий минус?

Проблемы на предприятии начались задолго до пандемии на фоне значительного роста долговой нагрузки, поясняет эксперт «Финама». «За три года сумма заемных средств в балансе «ВСМПО-Ависмы» выросла с 81,5 млрд руб. в 2017 году до 104,4 млрд руб. на конец 2019 года. Причем 27,5 % этой суммы составляют краткосрочные обязательства с погашением в течение года», — перечисляет Калачев.

Накопить такие долги без ведома основных акционеров компании — «Ростеха», которому принадлежит 25 % «ВСМПО-Ависмы», и ближайшего соратника главы этой госкорпорации Сергея Чемезова Михаила Шелкова (65 %) — менеджмент не мог. Тем более что как минимум отчасти они связаны с многомиллиардными убытками дочек холдинга, в причинах которых еще предстоит разобраться.

Холдинг будет вынужден просить помощи у государства. И, скорее всего, получит ее, учитывая значимость предприятия для рынка. «Но перед этим кто-то должен ответить за предыдущие проблемы, и этот «кто-то» не будет из числа контролирующих собственников», — предполагает Алексей Калачев.

Плачевное состояние ВСМПО

Воеводин считался креатурой Сергея Чемезова и, судя по его биографии, последние 11 лет подобных претензий к нему не возникало. Спусковым крючком конфликта могло стать интервью Воеводина, в котором он рассказал о плачевном состоянии предприятия. А стимулом к увольнению могли послужить данные о финансовых показателях ВСМПО.

Проверка, судя по всему, началась летом. По мнению директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, роль аудитора после ухода Воеводина мог сыграть сам «Ростех». «Возможно, приход нового руководства сопровождался аудитом деятельности предыдущего, чьи результаты и повлекли нынешние последствия. Но здесь главное — детально разобраться с сутью обвинений, поскольку до сих пор не ясно, о каком масштабе злоупотреблений идет речь», — отмечает эксперт.

Причиной возбуждения дела мог стать и внутрикорпоративный конфликт. Как считает Дмитрий Абзалов, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры, «ВСМПО-Ависма» еще до коронавируса начала сдвигать инвестиционную программу. Многие проекты, которые предполагалось к этому времени завершить, задерживались. И если раньше внимания на это особо не обращали, то с наступлением кризиса все прегрешения стали вспоминать.

«По некоторым данным, результаты сначала внутренней проверки и только потом проверки правоохранителей стали основанием для возбуждения уголовного дела. Поэтому непосредственное отношение к этому имеет новый глава, и очевидно, что это решение было согласовано по линии основных акционеров», — уверен Абзалов.

Дело по «резиновой статье»

Уголовные дела — обычный инструмент в российских корпоративных конфликтах уже как минимум полтора десятка лет. Юристы называют таким инструментом громкое уголовное дело в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви, поспорившего с банкиром Артемом Аветисяном из-за банка «Восточный». А дело против дальневосточного «крабового короля» Олега Кана странным образом совпало с интересом к его активам со стороны владельца «Русской рыбопромышленной компании», зятя олигарха Геннадия Тимченко Глеба Франка.

«В последнее время многие компании решают свои проблемы в уголовно-правовой плоскости. Это может объясняться массой причин, одна из которых — силой надавить на оппонента, чтобы добиться желаемого», — говорит адвокат Юлия Михальчук. Что касается хищений, которые ввиду длительной работы Воеводина в компании могут быть очень большими, то их, скорее всего, попытаются взыскать с управленцев.

Ситуация с Воеводиным не уникальна, согласен общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи. «В ситуации гражданско-правового спора, который мог бы быть разрешен в арбитражном процессе, зачем-то пишется заявление в правоохранительные органы. Возбуждается дело по резиновой 159-й, ч. 4, звучит громкое слово «мошенничество», и не всегда компетентные в подобных вопросах следователи начинают разбираться: украл, завысил или наоборот», — сказал он.

Так или иначе, чтобы взыскать средства с топ-менеджмента, ему нужно предъявить серьезные обвинения. «Надеюсь, что, учитывая общественный резонанс, стороны дадут пояснения, на основе которых будет понятно, почему выбран именно такой способ разрешения конфликта», — заключил эксперт.

«Безотносительно к криминальной подоплеке дела, уголовное преследование экс-руководителя крупной корпорации после его отставки — не очень позитивный сигнал для тех «капитанов» бизнеса, кто рассчитывает покинуть «тонущий корабль», — говорит Алексей Калачев. — За любым реальным руководителем неизбежно имеются целые гарнитуры «шкафов со скелетами», и после отставки и потери доверия собственников компании они могут стать легкой добычей правоохранителей. И удобной мишенью для нового руководства компании, на которую можно списать все проблемы предприятия. Тем более что почти наверняка есть за что».

Полина Матюхина