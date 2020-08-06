Джастин и Хейли Бибер приняли крещение на озере в Айдахо: фото из личного архива пары

06.08.2020, 15:05, Разное

Джастин Бибер нередко откровенничает в интервью на тему религии и личных отношений с Богом. По его словам, справиться с ранней известностью, творческим кризисом, а также наркозависимостью ему помогла в том числе Библия. Эта же книга является настольной и для его супруги Хейли Бибер, с которой Джастин сблизился именно во время походов в одну и ту же церковь. Позже Джастин вместе с Хейли начал посещать консультации у пастора, а сегодня стало известно, что в прошлом месяце они вдвоем окрестились в одном из озер штата Айдахо, где проводили свои каникулы.

Несколько часов назад Джастин поделился на своей Instagram-странице кадрами из личного архива: они были сделаны как раз в тот момент, когда Хейли и Джастин находились в воде, а их друг-пастор Джуда Смит держал их за руки и читал молитвы.

Моя жена @haileybieber и я вместе приняли крещение! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Мы публично исповедуем нашу любовь и веру во Христа вместе с нашими друзьями и семьей, – подписал снимки Джастин.

Ведущий канала E! Джейсон Кеннеди, который присутствовал при крещении знаменитостей, написал в комментариях к посту музыканта: “Один из самых ключевых моментов в моей жизни я разделил с вами”.

Примечательно, что Джастин Бибер (про Хейли ничего не известно) принимает крещение уже во второй раз. О первом в интервью американскому GQ подробно рассказывал в декабре 2015 года пастор Карл Ленц. По его словам, Джастин попросил окрестить его, что называется, в режиме “здесь и сейчас”. Вместе с Джудой Смит они начали искать место для обряда, и первой на ум им пришла, конечно же, церковь Хиллсонг в Нью-Йорке, где оба пастора проповедовали. Однако прибыв туда, они обнаружили толпу поклонников Бибера, поджидавших его на входе, – кто-то слил им информацию о приближении кумира.

Джастин Бибер и Джуда Смит

Далее Ленцу пришла идея обратиться к баскетболисту Тайсону Чендлеру, который также являлся прихожанином их церкви. Тайсон направил их в бассейн одного из своих VIP-зданий, но он оказался закрыт. В итоге, Джастин Бибер принял крещение в огромной ванной баскетболиста в его доме.