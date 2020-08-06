Названы рекомендации по отсрочке наступления болезни Альцгеймера

06.08.2020, 14:53, Разное

Невролог Элен Мхитарян дала рекомендации, которые позволят отсрочить наступление болезни Альцгеймера. Ученые из Гарвардского университета обнародовали результаты научной работы, говорящие о том, что уровень заболеваемости этим расстройством снизился.

При болезни Альцгеймера происходит поражение головного мозга. Обычно первые симптомы появляются после 50 лет. Основными из них являются нарушение памяти, снижение умственных способностей. По словам невролога, первые изменения в организме происходят за 15-20 лет до проявления признаков.

Для предупреждения деменции важна физическая активность. Фактором риска считается гиподинамия. Каждый человек не менее 30 минут в день должен выполнять физические упражнения.

Кроме того, нужно тренировать память. Лучшими упражнениями являются математические задачи и задания на логику. Люди, занимающиеся умственным трудом, обладают большим запасом клеток, поэтому у них симптомы могут проявиться позже. Память и мышление отлично развивают кроссворды.

Важно обратить внимание на рацион питания. Для профилактики болезни отлично подходит средиземноморская диета, в основе которой присутствуют морепродукты, фрукты и овощи.