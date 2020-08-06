Определены сроки восстановления железнодорожного сообщения РФ и Абхазии

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06.08.2020, 14:53, Новости дня

Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии с Россией возобновляется с 7 августа, прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа, сообщил первый заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» Алхас Вартагава.

Вартагава сообщил, что «после четырехмесячного перерыва на фоне пандемии коронавируса возобновляется железнодорожное сообщение с городами России», передает ТАСС.

7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва-Сухум, он прибудет на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.





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