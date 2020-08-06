Россияне стали реже принимать лекарства

06.08.2020, 14:53, Разное

Россияне за последний год начали меньше употреблять лекарства для лечения заболеваний, которые их беспокоят. Исследование специалистов «Ромира» показало, что доля граждан, которые используют медицинские препараты, сократилась на 12%. Люди вынуждены искать альтернативу привычным лекарствам, поскольку стоимость последних растет.

Россияне начали применять народные средства для устранения негативной симптоматики. За год доля тех, кто использует альтернативные методы, увеличилась на 4% до 14%. Для лечения хронических болезней лекарства покупают 74% россиян, но этот показатель снизился на 12%.

Некоторые опрошенные заявили, что и вовсе отказываются от терапии, а не ищут ей замену. По словам 12% респондентов, при ухудшении здоровья они не намерены принимать никакие препараты. За последний год цифра, кто придерживается аналогичного мнения, выросла в три раза.

По словам экспертов, соответствующая тенденция связана не только с увеличением цены на лекарства. В целом растраты россиян выросли, а доходы в период пандемии сократились. Те, кто предпочитает применять народные методы для лечения тех или иных болезней, поддались на пропаганду БАДов, считают эксперты.