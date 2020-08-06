Частный самолет разбился в аэропорту под Хургадой
06.08.2020, 14:53, Новости дня
Частный легкомоторный самолет упал в аэропорту курортного города Эль-Гуна в пригороде Хургады на юге Египта, сообщили СМИ.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа».
Подробности инцидента уточняются.
Ранее частный легкомоторный самолет упал в 700 метрах от поселка Лесное в Хабаровском крае, на земле жертв и разрушений нет. На борту были три человека, все они погибли.
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