 

Частный самолет разбился в аэропорту под Хургадой

06.08.2020, 14:53, Новости дня

Частный легкомоторный самолет упал в аэропорту курортного города Эль-Гуна в пригороде Хургады на юге Египта, сообщили СМИ.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа». 

Подробности инцидента уточняются.

Ранее частный легкомоторный самолет упал в 700 метрах от поселка Лесное в Хабаровском крае, на земле жертв и разрушений нет. На борту были три человека, все они погибли.





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