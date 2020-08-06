Названа дата начала свободного въезда россиян в Черногорию
06.08.2020, 14:48, Новости дня
Въезд гражданам РФ в Черногорию разрешен с 7 августа без ограничений и дополнительных условий, сообщила пресс-служба черногорского кабинета министров.
«Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Черногория решила включить Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с коронавирусом.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия.
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