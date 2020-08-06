Госпиталь МЧС начал принимать пострадавших в Бейруте

06.08.2020, 14:48, Новости дня

В Бейруте начал работу аэромобильный госпиталь МЧС России, пострадавших от взрыва в городе планируется принимать круглосуточно, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 15.00 мск госпиталь отряда «Центроспас» заработал для приема пострадавших. Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с 08.00 до 20.00 для пациентов», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Задачи для госпиталя определены вместе с правительством Ливана. Госпиталь развернут на стадионе в Бейруте.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ развернуло аэромобильный госпиталь в Бейруте для оказания помощи пострадавшим от мощного взрыва.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два мощных взрыва, в результате которых пострадала половина города. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали около 5 тысяч, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Предположительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. При этом селитру якобы конфисковали с судна Rhosus, владельцем которого был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей.