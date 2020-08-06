Барановская поделилась мнением по поводу секса на первом свидании

06.08.2020, 14:43, Разное

На этот раз разговор зашел об интимной близости с новым партнером. Одна из ведущих заявила, что ее ухажеры почти всегда требуют секса на третьем свидании и всеми способами пытаются получить свое. Наталья Краснова отметила, что такая поспешность настораживает.

Юлия Барановская, наоборот, не против стремительного развития событий. Говорит, если будет ждать третьей встречи, то останется и вовсе без близости, так как мало кто из ее воздыхателей переживает два свидания.

Она уточнила, что, конечно, хотела бы задать вопрос о поспешном интиме мужчине, так как самой ей сложно поставить себя на его место. По словам телеведущей, неважно когда давать, главное – дать хорошо.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Дек 2018 в 11:58 PST

После развода с Андреем Аршавиным звезда старается не распространяться о личной жизни. Недавно она рассказала, что очень хочет замуж и жалеет, что не настояла на штампе в паспорте в отношениях с футболистом. Артистка уверена, тогда бы все было по-другому.

При этом Юлия Барановская периодически увлекается кем-то. Например, в одном из интервью девушка заявила, что не так давно рассталась с парнем, с которым встречалась два года. Имя бывшего возлюбленного теледива оставила в секрете.