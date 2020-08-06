 

Родину-мать оставят без герба, а из Щорса сделают «тёмного всадника»

06.08.2020, 14:31, Новости дня

В рамках декоммунизации украинской столицы планируется убрать советские гербы на мосту Патона и на монументе «Родина-мать». Как пишет NewsOne, директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что также будет видоизменён памятник Щорсу, которого хотят «обезличить» и сделать из него «тёмного всадника».


Reuters

В Киеве могут снести советские гербы на мосту Патона и на монументе «Родина-мать». Как передаёт NewsOne, об этом заявил директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, это есть в планах по декоммунизации украинской столицы.

Он отметил, что планируется также видоизменить памятник Щорсу. 

«Сейчас появился проект под названием «Тёмный всадник», который должен будет обезличить Щорса», — добавил Дробович.

Дробович также прокомментировал решение Киевского городского совета о гимне Украины, который школьники должны будут исполнять перед началом уроков.

«Сейчас происходит недостаточно осмысленная дискуссия. Кто-то говорит — это хорошо или плохо, но мало кто опирается на выводы возрастной психологии, на выводы учителей, международный опыт, где это срабатывает, а где — нет. Как дети себя ведут, действительно ли они поют», — подчеркнул директор Института нацпамяти.





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