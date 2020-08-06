 

Учёные: Сон помогает сохранять воспоминания людям и роботам

06.08.2020, 14:30, Разное

Учёные из США в ходе нового исследования выяснили, что во время сна мозг человека активно работает, сохраняя при этом недавно полученные знания и прошлые воспоминания. Также рассматривается подобный отдых для роботов и компьютерных систем.
Сотрудники University of California (Сан-Диего), проведя эксперименты на вычислительных моделях, узнали, что сон объединяет новые закодированные воспоминания и не допускает повреждения более старых. Один из авторов исследования Максим Баженов объяснил, что память динамична и когда человек спит, она обновляется: факты и события воспроизводятся спонтанно, что увеличивает способность к запоминанию деталей.

Учёные резюмировали, что результаты научной работы помогут в разработке новых методов в целях профилактики потери памяти у людей пожилого возраста, а также восстанавливающая ценность сна положительно воздействует и на инновационные электронные системы. То есть, в целях недопущения потери компьютерной информации после каждого обучения добавится режим отдыха, и этот процесс будет постоянным.





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