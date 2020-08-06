 

На флагмане ВМС Украины выявили коронавирус

06.08.2020, 14:30, Новости дня

Один из членов экипажа флагмана украинских Военно-морских сил – фрегата F130 «Гетьман Сагайдачний» – заболел коронавирусной инфекцией, сообщили СМИ.

Как информирует издание «Думская» со ссылкой на осведомленный источник, командование военно-морской базы «Юг» быстро отреагировало на угрозу распространения коронавируса и изолировало всех контактировавших с заболевшим. 

По данным издания, около 30 моряков размещены в вертолетом ангаре фрегата. 

Вместе с тем подозрение на коронавирус есть и у одного из моряков со спасательного корабля «Олександр Охрименко». 

Ранее городские советы Тернополя и Луцка выразили несогласие с постановлением правительства Украины, согласно которому города были отнесен к «красной зоне» по заражению коронавирусом и отказались ужесточать карантин. 

Сообщалось, что смертность от коронавирусной инфекции по всей Украине составила 2,4%. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко предполагал, что на Украине от коронавируса могут скончаться до четырех тысяч человек.





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