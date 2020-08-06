Стало известно о «криминальном прошлом» адвоката Ефремова

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06.08.2020, 14:30, Новости дня

В судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова вступила новый адвокат Анна Бутырина, которая сообщила о якобы криминальном прошлом защитника артиста Эльмана Пашаева.

Бутырина заявила, что работала с Пашаевым, пока он не обманул своих клиентов и был осужден. Она пояснила, что у него была судимость по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), потом ее заменили на ст. 330 УК РФ («Самоуправство»), передает ТАСС.

Пашаев сидел в СИЗО, потом его перевели под домашний арест.

Она отметила отметила, что бывший коллега якобы обманул и ее. Сам Пашаев подтвердил, что знаком с Бутыриной.

Новая защитница представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. В ходе заседания 6 августа она и Пашаев несколько раз вступали в словесную перепалку. Защитник Ефремова крайне эмоционально отреагировал на появление коллеги в суде и на ее слова в ходе процесса.

Актера Ефремова отправили под домашний арест. За смертельное ДТП ему грозит 12 лет тюрьмы.

Ранее свидетель заявил, что Ефремов в день ДТП дважды заходил в бар Ulysse в Плотниковом переулке до аварии. До этого другой свидетель заявил, что лично видел, как артиста выводили с водительского места его машины после ДТП.

Накануне гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле Ефремова нашли гашиш и гашишное масло после смертельной аварии. На это Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Также он заявил о «фальсификации доказательств» представителями потерпевших по уголовному делу по факту ДТП.

Сам Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».





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