 

Живущая на две страны Кристина Орбакайте готова в любой момент выйти на сцену театра «Современник»

06.08.2020, 14:30, Разное

Недавно в Сети появилась информация о том, что Кристина Орбакайте, давно живущая на две страны, больше не выйдет на сцену Московского театра «Современник». Актриса, опровергая слухи, заявила, что в любой момент сможет прилететь из США в Россию и сыграть в постановке «Двое на качелях».
В популярной постановке одной из основательниц театра Галины Волчек заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте отработала 2 сезона в тандеме с Кириллом Сафоновым, сыграв роль Гитель Моски. В интервью «МК» 49-летняя героиня «Любови-моркови» рассказала, что будет участвовать и в осеннем спектакле, а то, что она с семьёй живёт в другой стране, так это не является проблемой: певица привыкла летать с гастролями по всему миру.

На днях звезда театра, эстрады и кино общалась с директором театра Игорем Поповым по рабочим моментам, он объяснил, что в связи с COVID-19 произойдут организационные изменения, но все выступления состоятся. Орбакайте в свою очередь подчеркнула, что прилетит, как только будет нужно. Главное, чтобы не было карантина.





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