 

Подача заявки на получение гражданства США существенно подорожает

06.08.2020, 14:30, Новости дня

Подача заявления на получение американского гражданства будет обходиться дороже. Причем значительно дороже, о чем свидетельствуют данные федеральной Службы гражданства и иммиграции.

Начиная со 2 октября, легальные иммигранты, имеющие право подать заявление на получение гражданства, будут платить 1160 долларов за подачу заявления через Интернет или 1170 долларов за подачу документов в бумажной форме.

Это более чем на 80 процентов превышает текущий сбор, составляющий 640 долларов.

Большинство исключений, позволявших иммигрантам с низкими доходами подавать заявки бесплатно, также отменяются.

Кроме того, впервые люди, спасающиеся от преследований в родной стране, должны будут заплатить сбор в 50 долларов за подачу ходатайства о предоставлении убежища, если они не находятся в процессе депортации. Раньше такие ходатайства принимались бесплатно.





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