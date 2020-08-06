 

Медики дали рекомендации по подготовке к сезону простуд

06.08.2020, 14:17, Разное

Медики дали ряд рекомендаций, которые помогут подготовиться к сезону простуд. Обычно он начинается осенью. Для профилактики ОРВИ стоит не забывать о физической активности, здоровом питании и приеме витаминов.
Организм необходимо заранее подготовить к осеннему сезону простуд. Уже сейчас рекомендуется обратиться к терапевту, чтобы оценить всевозможные риски. Как заявила врач Ирина Добрецова, многие люди не задумываются о состоянии своего здоровья. Некоторые не подозревают, что у них имеются хронические заболевания, которые могут осложнить последствия вирусов.

В день необходимо употреблять по 500 граммов овощей и фруктов за исключением картофеля. Важно включить в рацион чистый белок. Заменять его необходимо время от времени на растительный. В качестве источников витаминов в летний период служат ягоды, сезонные фрукты, сливы, яблоки, абрикосы.

Для организма в любое время года важна физическая нагрузка. Ее стоит возобновить после периода самоизоляции. Начать можно с ежедневной ходьбы. В день каждый человек должен гулять около получаса. При этом в процессе ходьбы не нужно использовать смартфон. Не лишним перед осенью станет постепенное закаливание.





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