“Никогда Путин не будет президентом до 2036 года!” Интервью с Лукашенко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”
06.08.2020, 14:14, Новости дня
Сегодня вечером на YouTube-канале “В гостях у Гордона” выйдет интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил “ГОРДОН” основатель издания, журналист Дмитрий Гордон.
Интервью с Лукашенко записали накануне, 5 августа, в президентском дворце в Минске. Оно продолжалось более двух с половиной часов. Трансляция интервью начнется в 18.00.
В ходе интервью Лукашенко коснулся отношений между официальным Минском и Киевом, говорил о президенте Украины Владимире Зеленском и президенте России Владимире Путине, о недавно задержанных под Минском 33 бойцах российской частной военной компании “Вагнер”, о грядущих президентских выборах и о дебатах с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
Интервью Гордона с Лукашенко прервалось на телефонную беседу президента Беларуси с Зеленским. После беседы с украинским лидером Лукашенко пошутил: “Я ему [Зеленскому] сказал, что Гордон – отвратительный человек, плохой человек. Он говорит: “Александр Григорьевич, он, конечно, плохой человек, но не совсем”. Передавал привет”.
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Лукашенко и Зеленский меня обсудили
Главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, в Facebook опубликовала несколько заявлений, которые сделал Лукашенко:
“Никогда Владимир Путин не будет президентом России до 2036 года!”.
“Мои корни между Киевом и Черниговом зарыты”.
“Я [бывшему президенту Украины Виктору] Януковичу все простил. Мы с ним несколько раз созванивались, особенно, когда у него сын погиб”.
“Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!”.
“У меня нет денег, чтобы бежать в Москву и там жить, как Янукович”.
“Никогда с территории Беларуси не придут в Украину россияне”.
“Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?” – “Кажется”, – ответил мне [министр обороны Российской Федерации Сергей] Шойгу”.
“Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем”.
“Меня могут и застрелить. Но никуда не побегу”.
Интервью Гордону – первое, которое Лукашенко дал для YouTube-проекта. Президент Беларуси рассказал, что согласиться на беседу с украинским журналистом его убедил младший сын Николай.
“Николай у меня оппозиционно настроенный человек! Критикует меня. Он Гордона вдоль и поперек знает и смотрит!” – процитировала Лукашенко Бацман.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10221278847992318&set=a.10216315457990670&type=3
Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года.
Очередные президентские выборы в стране пройдут в это воскресенье, 9 августа. На пост главы государства претендуют пять человек: кроме Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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