 

Ярс, Тополь, Листва и Тайфун. Шойгу осмотрел современную технику ракетных войск

06.08.2020, 14:10, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу посетил Тейковское ракетное соединение, расположенное в Ивановской области. Главе военного ведомства показали выход комплексов "Ярс" в район запуска, подготовку ракеты к старту, а также смену позиции, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Помимо прочего, командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев рассказал о перевооружении РВСН. В частности, в 2019 году российские ракетчики получили 100 образцов новой техники. Еще столько же должно поступить на вооружение в 2020 году. Сразу четыре ракетных полка перейдут на комплексы "Ярс" и "Авангард". Таким образом доля современного вооружения в РВСН достигнет 81%.

Командир Тейковского ракетного соединения, в свою очередь, рассказ о возможностях новейших машин разминирования "Листва" и противодиверсионной машины "Тайфун-М".

Тейковское ракетное соединение вооружено мобильными ракетными комплексами "Ярс" и "Тополь-М". Военнослужащие именно этого подразделения РВСН принимают участие в Параде Победы на Красной площади.





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