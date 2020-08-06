В Краснодаре 28-летняя женщина погибла после падения с 16 этажа

06.08.2020, 14:09, Разное

В Краснодаре в результате падения с 16 этажа погибла 28-летняя женщина. Инцидент произошел сегодня, 6 августа, около шести часов утра.

Известно, что жительница выпала с балкона многоэтажки. Она получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Очевидцы трагедии оперативно вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков. Последние констатировали смерть пострадавшей.

Во всех обстоятельствах случившегося продолжают разбираться следователи. Тело погибшей отправлено на судмедэкспертизу. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.