 

В Краснодаре 28-летняя женщина погибла после падения с 16 этажа

06.08.2020, 14:09, Разное

В Краснодаре в результате падения с 16 этажа погибла 28-летняя женщина. Инцидент произошел сегодня, 6 августа, около шести часов утра.
Известно, что жительница выпала с балкона многоэтажки. Она получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Очевидцы трагедии оперативно вызвали сотрудников правоохранительных органов и медиков. Последние констатировали смерть пострадавшей.

Во всех обстоятельствах случившегося продолжают разбираться следователи. Тело погибшей отправлено на судмедэкспертизу. После завершения проверки будет принято процессуальное решение.





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