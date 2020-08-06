Российские моряки застряли в египетском порту

06.08.2020, 14:08, Новости дня

Российско-азербайджанский экипаж танкера «Агдаш» застрял в порту Суэца почти на 16 месяцев из-за отсутствия средств, сообщила инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

«Судно (танкер) той же компании (турецкая судоходная группа Palmali – прим. ВЗГЛЯД) в Суэце в бедственном положении. Там российский капитан, российские моряки на борту тоже. <…> Они тоже без воды, без еды. Они застряли в Суэце. Тоже ищем адвоката», – сообщила ТАСС Ананьина.

По ее информации, судно не арестовано, оно осталось в Суэце из-за того, что кончились деньги.

«Долг перед экипажем – 412 тыс. долларов», – уточнила представитель ITF. Среди 14 членов экипажа пятеро – россияне, остальные – граждане Азербайджана.

Танкер «Агдаш» был построен для перевозки нефтепродуктов в 2007 году, он ходит под флагом Мальты.

В сентябре 2018 года судно «Заполярье», которое принадлежит компании ОАО «Мурманское морское пароходство», было задержано в испанском порту Мотриль, в августе 2019 года российские моряки пожаловались в ITF на нехватку топлива и продуктов.