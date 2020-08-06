 

Российские моряки застряли в египетском порту

06.08.2020, 14:08, Новости дня

Российско-азербайджанский экипаж танкера «Агдаш» застрял в порту Суэца почти на 16 месяцев из-за отсутствия средств, сообщила инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

«Судно (танкер) той же компании (турецкая судоходная группа Palmali – прим. ВЗГЛЯД) в Суэце в бедственном положении. Там российский капитан, российские моряки на борту тоже. <…> Они тоже без воды, без еды. Они застряли в Суэце. Тоже ищем адвоката», – сообщила ТАСС Ананьина.

По ее информации, судно не арестовано, оно осталось в Суэце из-за того, что кончились деньги.

«Долг перед экипажем – 412 тыс. долларов», – уточнила представитель ITF. Среди 14 членов экипажа пятеро – россияне, остальные – граждане Азербайджана.

Танкер «Агдаш» был построен для перевозки нефтепродуктов в 2007 году, он ходит под флагом Мальты.

В сентябре 2018 года судно «Заполярье», которое принадлежит компании ОАО «Мурманское морское пароходство», было задержано в испанском порту Мотриль, в августе 2019 года российские моряки пожаловались в ITF на нехватку топлива и продуктов.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку

03.07 / ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии исламистов – сторонников халифата

21.07 / Times – активное голосование по почте грозит породить хаос на грядущих президентских выборах в США

26.07 / Renault рассекретила стоимость обновленного Megane

15.07 / Euronews – вторая волна пандемии не даёт европейцам вернуться к нормальной жизни

13.07 / Названа возможная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области

28.07 / В США треть музеев может закрыться навсегда

14.07 / Госдуме предложили ужесточить правила изъятия детей из семьи

18.07 / Армения назвала свои приоритеты в урегулировании конфликта с Азербайджаном

28.06 / Концерт на Мамаевом кургане: закат во все небо и родные песни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска