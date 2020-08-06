 

Обладателя «Грэмми» задержали по обвинению в домогательствах

06.08.2020, 14:08, Новости дня

Полиция Лос-Анджелеса задержала обладателя премии «Грэмми», музыкального продюсера Ноэля Фишера (Detail) – его заподозрили в сексуальном домогательстве и нападении.

Телеканал KTLA сообщил со ссылкой на офис прокурора округа Лос-Анджелес, что инциденты с участием Фишера якобы произошли с период с 2010 по 2018 годы, передает РИА «Новости».

Продюсеру были предъявлены обвинения по 15 пунктам в сексуальном домогательстве и пяти пунктам в нападении. Он арестован с возможностью выхода под залог в 6,2 млн долларов.

Отмечается, что ранее модель и певица Кристина Бач выиграла дело против Фишера о сексуальном насилии, продюсер должен был выплатить ей 15 млн долларов.

Американский композитор и продюсер Ноэль Фишер стал известен благодаря своему сотрудничеству с известными рэперами, включая Jay-Z, Drake, Lil Wayne, Ники Минаж, а также группой Maroon 5. Он стал обладателем престижной премии «Грэмми» за песню певицы Beyonce «Drunk In Love».

Ранее бывшие жены американского продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, добились наложения временного запрета на его банковские счета и иные активы на сумму около 6 млн долларов.

Кроме того, в конце мая в суд Нью-Йорка подали четыре новых обвинения против Вайнштейна. Также ему предъявили обвинения в нападении сексуального характера в Лос-Анджелесе, где продюсеру грозит 29 лет тюрьмы.

Напомним, 11 марта суд в Нью-Йорке приговорил 68-летнего Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках.

На суде он заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», так как «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании.





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