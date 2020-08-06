Московский рынок жилья отскочил к докризисный показателям

06.08.2020, 14:05, Новости дня

В июле этого года рост московского рынка жилья составил 15,2%, а всего за минувшие полгода в столице было построено 2,16 миллиардов квадратных метров жилья. Этот рост и этот объем работ обеспечили пакеты антикризисных мер по поддержке строительной отрасли, разработанные оперативным штабом столичной мэрии, возглавляемым вице-мэром Владимиром Ефимовым.

Первым и самым важным решением команды Ефимова стало, по мнению издания «Компания», возобновление работы отрасли уже 12 мая – практически сразу же после снятия первых ограничительных мер. Строительство, как выразился депутат столичной Думы Алексей Козлов – это «драйвер экономики», оно дает миллионам людей работу, тысячам собственников уже купленного жилья – уверенность в его получении, а самой столице – стабильность и спокойствие, что так важно в тяжелые времена.

Рост строительного рынка строительства обеспечили и меры поддержки девелоперских компаний, разработка которых также является заслугой Владимира Ефимова и его команды. Общая стоимость этого антикризисного пакета составляет 85 миллиардов рублей, в него включены, в частности, отсрочки арендных платежей и платежей за изменение цели использования земельных участков со 2 квартала до конца года. В первый же месяц на такую отсрочку претендовали около 40 компаний, и на реализацию этой меры было потрачено 14, 5 миллиардов рублей. Всего же на данный момент этой возможностью воспользовались около 200 компаний-застройщиков. Также девелоперы получили освобождение от уплаты неустоек в случае задержки сдачи объектов, а высвобожденные таким образом от штрафных санкций средства были направлены на завершение строительства.