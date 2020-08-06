 

Московский рынок жилья отскочил к докризисный показателям

06.08.2020, 14:05, Новости дня

В июле этого года рост московского рынка жилья составил 15,2%, а всего за минувшие полгода в столице было построено 2,16 миллиардов квадратных метров жилья. Этот рост и этот объем работ обеспечили пакеты антикризисных мер по поддержке строительной отрасли, разработанные оперативным штабом столичной мэрии, возглавляемым вице-мэром Владимиром Ефимовым.

Первым и самым важным решением команды Ефимова стало, по мнению издания «Компания», возобновление работы отрасли уже 12 мая – практически сразу же после снятия первых ограничительных мер. Строительство, как выразился депутат столичной Думы Алексей Козлов – это «драйвер экономики», оно дает миллионам людей работу, тысячам собственников уже купленного жилья – уверенность в его получении, а самой столице – стабильность и спокойствие, что так важно в тяжелые времена.

Рост строительного рынка строительства обеспечили и меры поддержки девелоперских компаний, разработка которых также является заслугой Владимира Ефимова и его команды. Общая стоимость этого антикризисного пакета составляет 85 миллиардов рублей, в него включены, в частности, отсрочки арендных платежей и платежей за изменение цели использования земельных участков со 2 квартала до конца года. В первый же месяц на такую отсрочку претендовали около 40 компаний, и на реализацию этой меры было потрачено 14, 5 миллиардов рублей. Всего же на данный момент этой возможностью воспользовались около 200 компаний-застройщиков. Также девелоперы получили освобождение от уплаты неустоек в случае задержки сдачи объектов, а высвобожденные таким образом от штрафных санкций средства были направлены на завершение строительства.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Дело Светланы Прокопьевой: могло быть хуже…

03.08 / Французский врач предложил дать молодёжи переболеть Covid-19

31.07 / Тарасова объяснила решение Косторной уйти от Тутберидзе

14.07 / Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты Белоруссии

08.07 / Пекин предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая

24.06 / Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

02.08 / Российский бизнесмен стал членом Палаты лордов

20.07 / Эксперты рассказали, как снизить риск смертельных ДТП на остановках общественного транспорта

05.07 / “Не отвечаю”. Командующий ВМС Украины заявил, что с ним пытаются связаться оставшиеся в Крыму экс-военные

25.07 / Порошенко раскритиковал Зеленского за отсутствие плана по Донбассу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска