Полина Гагарина впервые заговорила на тему развода, а Дмитрий Исхаков посвятил ей стих

06.08.2020, 13:56, Разное

Еще в начале лета стало известно о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, которые в этом году должны были отметить шестую годовщину свадьбы. Поначалу новость была на уровне слухов, но чуть позже ее подтвердил сам фотограф, написав соответствующее заявление в Instagram. Полина долгое время хранила молчание, и небольшое исключение она решила сделать вчера в эфире YouTube-шоу Жанны Мартиросян, Юлии Барановской и Натальи Красновой “Конечно, Вася!”. Жанна спросила певицу: “Поль, мы знаем, что ты только что развелась. Если вы решили пойти на такой шаг, я рада, что вы это делаете тихо и спокойно, что нет какого-то обсуждения, что вы ссоритесь в сети, потом миритесь, потом опять ссоритесь…”

Я вообще никогда не славилась пиаром личной жизни, на то она и личная, – сказала Полина. – Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь. И то же самое было, например, с моей второй беременностью. Я страшно не хотела, чтобы были мои фотографии, на которых я уже на серьезном сроке. Я этого не скрывала, просто очень не хотела именно фотографий, хотя я дорабатывала уже до восьмого месяца и было смешно – колобок поет. Но люди просили, хотели, чтобы я просто стояла на сцене и пела, и я с удовольствием это делала. Но я всегда просила соблюдать конфиденциальность того, как я выгляжу, потому что фотографий с моей первой беременности – огромное количество, и они используются как реклама средств для похудения. И самое удивительное – никто не пишет, что на этих фотографиях я на шестом месяце.

Жанна Мартиросян, Юлия Барановская, Наталья Краснова и Полина Гагарина

Далее Жанна предложила порассуждать на тему того, нужно ли заключать брачный контракт.

Я могу говорить только за себя, – продолжила Полина. – Я абсолютно не прагматичный человек, скорее, романтичный, не выстраивающий какую-то стратегию. Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. То есть ты уже заведомо готов к концу – не умереть в один день, обнявшись… и у тебя подсознание на эту тему работает.

Сегодня все в том же Instagram Дмитрий Искахов посвятил Полине стихотворение, по концовке которого пользователи сети решили, что воссоединение пары все еще возможно.