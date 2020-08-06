Россия накажет Facebook и WhatsApp

06.08.2020, 13:55, Разное

Американские социальные сети и мессенджеры грубо нарушают российское законодательство, за что должны быть сурово наказаны. Против таких ресурсов, как WhatsApp и Facebook, нужно завести уголовные дела, а сами они должны быть заблокированы в России.



С таким призывом выступил член Совфеда Франц Клинцевич, подчеркнув, что Госдума должна инициировать законопроект, позволяющий запретить деятельность крупнейших американских медиа-гигантов в России. Они противятся законным требованиям хранить данные россиян на территории РФ, игнорируя требования российского законодательства. Это недопустимое поведение, которое должно быть срочно пресечено. Сенатор отметил, что в данный момент нет даже соответствующей законодательной базы для запрета тех же Facebook и WhatsApp. Поэтому парламентарии должны оперативно разработать и принять законопроект, позволяющий быстро принять решение о блокировке того или иного иностранного ресурса.



Как известно, американские цифровые гиганты, имеющие в своём распоряжении данные миллионов пользователей, преступно используют эту информацию. Facebook, к примеру, открыто торгует персональными данными, что уже не раз признавали даже в руководстве компании. В то же время WhatsApp категорически отказывается должным образом защищать данные своих пользователей, несмотря на многочисленные случаи утечки информации.



И эти неблагонадёжные конторы нагло игнорируют требования РФ хранить данные россиян на её территории. Американские ресурсы нужно жёстко приструнить и просто вышвырнуть с территории России.



Ранее издание ФАН выяснило, что WhatsApp и Facebook свободно предоставляют доступ к личным данным своих пользователей антироссийским организациям в РФ. К примеру, людям Ходорковского из Центра «Досье» не понадобились даже услуги хакеров, чтобы получить информацию об интересующих их пользователях Facebook и WhatsApp. Чтобы получить данные, они лишь отправляли запрос в эти компании.