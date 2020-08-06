Ученые нашли слабое место коронавируса

06.08.2020, 13:53, Новости дня

Ученые из Университета штата Канзас (США) протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили его «слабое место».

Выяснилось, что 3С-подобная протеаза, известная как 3CLpro, является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. Ученые использовали найденные ингибиторы протеаз на лабораторных мышах, зараженных коронавирусом MERS, передает РИА «Новости» со ссылкой наScience Daily.

В результате нацеленное на слабое место коронавируса терапевтическое средство остановило репликацию вируса.

По словам исследователей, такое воздействие на «слабое место» позволяет блокировать размножение не только MERS, но и коронавирусов MERS-CoV и SARS-CoV-2. Специалисты заявили, что теперь необходимо проверить эффективность лекарственных средств на людях.

Ранее ученые из Университета Сан-Франциско сообщили, что коронавирус провоцирует мощнейшую иммунную реакцию, которая мешает борьбе с этой инфекцией.