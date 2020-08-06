ФСБ изъяла у нелегальных оружейников почти 120 стволов

06.08.2020, 13:48, Новости дня

В рамках спецоперации против нелегальных торговцев оружием ФСБ изъяла почти 120 стволов.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что сотрудниками ФСБ было изъято 116 единиц боевого и гражданского оружия «с восстановленными боевыми свойствами». В том числе оружие времен войны (винтовки Мосина, СКС, ППШ, ППС и так далее), а также более современное (АК-74, АКС-74У, пистолеты-пулеметы Uzi, винтовки СВД и другое).

Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Всего в ходе операции было выявлено 12 подпольных мастерских.

Ранее сотрудники ФСБ провели крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, задержав 42 человека и выявив 22 подпольные мастерские по модернизации оружия, оснащенные 3D-принтерами.