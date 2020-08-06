 

ФСБ изъяла у нелегальных оружейников почти 120 стволов

06.08.2020, 13:48, Новости дня

В рамках спецоперации против нелегальных торговцев оружием ФСБ изъяла почти 120 стволов.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что сотрудниками ФСБ было изъято 116 единиц боевого и гражданского оружия «с восстановленными боевыми свойствами». В том числе оружие времен войны (винтовки Мосина, СКС, ППШ, ППС и так далее), а также более современное (АК-74, АКС-74У, пистолеты-пулеметы Uzi, винтовки СВД и другое).

Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. Всего в ходе операции было выявлено 12 подпольных мастерских.

Ранее сотрудники ФСБ провели крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, задержав 42 человека и выявив 22 подпольные мастерские по модернизации оружия, оснащенные 3D-принтерами.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / “Российский след в президентских разговорах и украинской энергетике”. 10 июля в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

28.06 / UFC. Дастин Порье выиграл бой против Хукера на турнире в Лас-Вегасе

25.06 / Журналиста Настоящего Времени в Петербурге не пускают на участки для голосования и не дают снимать

04.08 / Трамп усомнился в заключении следствия о самоубийстве Эпштейна

28.07 / MSNBC – «генеральная репетиция военного положения» — у Трампа есть полномочия направить в Портленд и Сиэтл не только федералов, но и военных

16.07 / Партия Зеленского выбрала оппонента для Кличко

28.07 / Fox News – полицейские в США вынуждены скрывать имена, чтобы уберечь семьи от травли

06.08 / Жители Хиросимы боятся, что мир забудет о чудовищной трагедии

27.07 / При вызове из-за семейного дебоша полицейский пострадал от взрыва в Самаре

23.07 / Активная утечка метана с морского дна впервые была обнаружена в Антарктиде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска