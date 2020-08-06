Минфин предложил сократить расходы на развитие Крыма

06.08.2020, 13:48, Новости дня

В Минфине выступили предложением уменьшить расходы по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» на 2021 и 2022 год.

Соответствующее сведения есть в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности» на сайте ведомства.

Так, могут быть сокращены средства на развитие Крыма в 2021 году на 8,5 млрд рублей – до 76,1 млрд, а в 2022 году на 9,1 млрд рублей – до 82,3 млрд рублей.

Кроме того, в блажащие три года министерство предложило уменьшить финансирование Дальнего Востока на 5,4 млрд – до 39,1 млрд рублей в 2021 году, на 2,7 млрд – до 34,7 миллиарда в 2022 году и на 3 млрд – до 34,3 млрд рублей в 2023 году.

Также планируется сокращение расходов на госпрограмму «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»: в 2021 году – на 1,8 млрд, до 11,75 млрд рублей, в 2022 году – на 1,6 млрд, до 10,4 млрд, в 2023 году – на 2 млрд, до 10 млрд рублей.

Финансирование программы развития Арктической зоны могут снизить в 2021 году на 7,3 млн, до 136,8 млн рублей, в 2022 году – на 2,6 млн, до 47,4 млн, в 2023 году – на 1 млн, до 49 млн рублей.

В июле 2019 года тогдашний премьер Дмитрий Медведев заявил, что освоение средств, выделенных из бюджета на реализацию национальных проектов в Крыму, осуществляется медленно, необходимо ускоряться.



