 

Киселев раскритиковал «гнусную историю» с переманиванием учениц Тутберидзе

06.08.2020, 13:48, Новости дня

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев раскритиковал уход двух спортсменок из группы Этери Тутберидзе, назвав происходящее «гнусной историей».

«Гнусная история по отношению к официально признанному лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Ее школу буквально ограбили: соблазнив сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а вслед ювелирно выточенную Косторную. Как говорят на Украине – за грубые гроши», – написал журналист в своем Telegram-канале.

Киселев также выразил сожаление, что «Тутберидзе не имеет возможностей так поддерживать своих чемпионов на Родине».

«Страшно, что мы просто выпихиваем ее из РФ в США, где она начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда ее новые воспитанницы, но уже под звездно-полосатым флагом будут занимать пьедесталы? Стыдно», – добавил медиаменеджер.

Напомним, в мае 2020 года 15-летняя Александра Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.

Позднее фигуристка Алена Косторная ушла от Тутберидзе, выдвинув «целый список девочек нон грата», с которыми не желала тренироваться на одной площадке. Ранее фигуристка заявляла, что Тутберидзе – «такой же человек, словно мама», а не «железная леди».

Между тем в начале июля Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.





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