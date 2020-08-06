 

Лукашенко о задержании россиян: Не надо пугать нас последствиями

06.08.2020, 13:43, Разное

В ходе совещания Александр Лукашенко рассказал, что история с задержанием россиян вызвала слишком горячий отклик в прессе и социальных сетях. “Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят”, – возмутился лидер.

Политик выразил надежду, что представители России и Украины ответят согласием на его предложение и прилетят в Белоруссию для урегулирования конфликта. Они изучат все данные следствия и примут решение в соответствии с международным законом.

Если же генеральные прокуроры соседних стран проигнорируют просьбу Лукашенко, то белорусы сами решат проблему. Президент также настоял на том, чтобы расследование не было политизированным, и призвал не пугать их последствиями. “Не надо нас пугать американцами”, – сказал он.

Напомним, 29 июня под Минском были задержаны 33 россиянина. Власти Белоруссии подозревают, что они являются членами частной военной компании Вагнера. Граждане России якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране незадолго до выборов.

Российский посол сообщил, что задержанные были сотрудниками ЧОПа и находились в Белоруссии транзитом. На самом деле они намеревались попасть в Турцию. Александр Лукашенко опроверг эту версию, назвав ее “враньем” и “легендой”.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери

31.07 / На учениях в США пропали морпехи

23.07 / «Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке смирно»

07.07 / Мнение: Тяжкие телесные повреждения, дроны-почтальоны и слово «чёрный» с большой буквы

04.07 / Мнение: Хазанов в больнице – вторая скорая увезла

31.07 / Автор «тамагочи для хакеров» Flipper Zero собрал на Kickstarter $500 000 на его производство

23.07 / Как сложились судьбы героев фильма “Приключения Электроника”

02.07 / Мнение: Наступает время хардкора!

15.07 / Два лимузина уже ждут: Киркорову дали особое разрешение на выезд из России

01.05 / Мнение: Выход из треугольника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска